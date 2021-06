Vale do Taquari terá reunião para debater edital estadual

futuro edital de concessão de 1.131 quilômetros de rodovias estaduais A Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) fará assembleia presencial na quinta-feira (24), em Estrela, para debater o estudo para oà iniciativa privada. Estão previstos investimentos de R$ 10,6 bilhões nos 30 anos das concessões, sendo R$ 3,9 bilhões nos cinco primeiros anos. A assembleia, que ocorre no Estrela Palace Hotel, às 14h, terá a presença do secretário extraordinário de Parcerias do RS, Leonardo Busatto.

As estradas foram divididas em três lotes, e o critério adotado para a divisão focou na proximidade geográfica, lotes viáveis sob a forma de concessão comum e extensão capaz de atrair o maior número de investidores. As rodovias da região - ERS-129, ERS-130 e RSC-453 - integram o bloco 2, do qual fazem parte ainda a ERS-128, ERS-324, ERS-135 e a BRS-470. Pelo estudo, concluído pelo governo do RS e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), serão mantidos os dois pedágios existentes no Vale do Taquari, as praças de Cruzeiro do Sul e Encantado.

O presidente da Amvat, prefeito Paulo Kohlrausch, lembra que em abril já houve uma reunião virtual com o secretário estadual e destaca a importância do encontro de quinta-feira, desta vez de forma presencial. "Não se faz concessão de rodovias sem o respaldo da região. A Amvat está à disposição e não foge à sua prerrogativa de defender os municípios e a região. Somos parceiros para ajudar a construir", frisa o presidente.