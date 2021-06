Saúde de Caxias do Sul alerta para golpe através do celular

A secretaria municipal da Saúde emitiu um alerta para um golpe que está sendo aplicado contra estabelecimentos de Caxias do Sul. Os golpistas entram em contato com estabelecimentos comerciais, como restaurantes e lanchonetes, e se passam por agentes da Vigilância Sanitária.

Após a falsa identificação, pedem para agendar uma inspeção. Os criminosos encaminham um link por mensagem, supostamente para marcar um horário. No entanto, trata-se de um golpe, com o intuito de roubar informações. A ligação parte, em geral, de números de fora de Caxias, como São Paulo, com DDD 11.

A secretaria da Saúde alerta que a Vigilância Sanitária não está contatando empresas por telefone, tampouco por aplicativo de mensagem, para agendar inspeções. A prefeitura orienta que as empresas não forneçam dados nem acessem links recebidos por meio de mensagens.