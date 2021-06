Shopping de Rio Grande tem ponto de vacinação contra a Covid-19

O Partage Shopping Rio Grande abriu, na terça-feira (22), um ponto fixo de vacinação contra a Covid-19. A sala funcionará das 16h às 20h e tem como objetivo ampliar o horário de aplicação da vacina para que a população rio-grandina tenha mais tranquilidade e conforto para receber a dose.

A imunização no empreendimento seguirá o calendário municipal que, nesta semana, irá vacinar adultos entre 51 a 48 anos com a primeira dose, além de quem está com a segunda dose do imunizante da Oxford/AstraZeneca atrasada ou já na data de reforço, de acordo com o período indicado na carteira de vacinação. A ação é um esforço conjunto entre a administração do shopping, secretaria municipal de Saúde e prefeitura.