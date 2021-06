Bombeiros Voluntários de Santo Cristo recebem caminhão do Estado

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) realizou, nesta terça-feira (22), a entrega de um caminhão de combate a incêndio ao Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (SCAB) do município de Santo Cristo, na região das Missões. A viatura Auto Bomba Tanque (ABT) foi destinada ao município por meio de termo de doação, viabilizado por esforços da corporação e do Ministério Público Estadual (MP).

É a primeira vez que os Bombeiros repassam um veículo de emergência a uma unidade de bombeiros voluntários. O ABT, que até pouco tempo era o segundo carro de combate da sede do 11º Batalhão de Bombeiro Militar (11º BBM), em Santo Ângelo, teve motor reformado, com encarroçamento e bomba d'água novos, e está em perfeito funcionamento. O investimento foi de R$ 20.8 mil.