Iluminação da ERS-130, em Arroio do Meio, é substituída

Teve início nesta semana a troca da iluminação na ERS-130, na região de Arroio do Meio, por lâmpadas de LED. Serão substituídas 240 lâmpadas de vapor de sódio no trecho que vai desde a ponte do Forqueta até as imediações da entrada para o Morro da Ventania, no quilômetro 83.

O serviço está sendo realizado por empresa terceirizada mediante um convênio entre o município e a Eletrobras por meio do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel). Conforme o coordenador do departamento de Serviços Urbanos, Marcelo Dullius, a substituição está sendo realizada por motivos econômicos, mas também com o objetivo de melhorar a luminosidade da rodovia que apresenta problemas em vários pontos. Além disso, as lâmpadas trocadas serão reutilizadas no interior do município.

A troca das lâmpadas na ERS-130 deve estar concluída em até 25 dias. Ao total, cerca de 1.000 pontos de iluminação serão substituídos ao longo do ano em várias localidades do município.