São Borja firma acordo com o Senac para cursos

A prefeitura de São Borja assinou um Termo de Cooperação com o Senac. O documento concede 15% de desconto na realização de cursos presenciais ou à distância para os servidores municipais, bem como para seus dependentes diretos.

Além dos servidores e dependentes, também serão beneficiados com o convênio, alunos da rede pública municipal e seus familiares. Conforme a diretora do Senac, Lisandra de Souza, para receber o benefício, o servidor precisa comprovar o vínculo com o Executivo ou com a rede municipal de ensino. Ela agradeceu a confiança na instituição e se colocou à disposição para atuar junto em busca de melhorias nos serviços prestados enquanto centro de ensino e qualificação da comunidade são-borjense.