São Borja realiza estudo com o intuito de ampliar as áreas verdes na cidade

Uma das metas da secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente em São Borja é ampliar as áreas verdes na cidade. Para tanto, está em estudo um projeto-piloto para o plantio das espécies mais apropriadas em locais estratégicos.

O prefeito Eduardo Bonotto vem discutindo o plano de ação com o secretário Eugênio Dutra. A ideia é de instalar, inicialmente, dois futuros túneis verdes, um no sentido norte-sul e outro no sentido leste-oeste na cidade. "Se tudo der certo, até antes do início da primavera queremos concluir esta primeira etapa do programa", planeja Dutra.

Atualmente, técnicos da prefeitura estudam questões envolvendo aspectos ambientais e de observância ao Plano Diretor. O prefeito ressalta que é preciso levar em consideração aspectos como árvores mais apropriadas a cada local, largura e condições das calçadas, fiação aérea, arborização já existentes e condições de circulação.

O secretário Eugênio Dutra explica que a intenção é de que o projeto piloto seja implantado, inicialmente, a partir do Cais do Porto, no bairro do Passo, em direção a região sul da cidade, atendendo as demandas de vias públicas importantes na região. Outro circuito verde pretendido é no sentido leste-oeste, abrangendo a partir da rua Borges do Canto (convergência com a Perimetral Leste) até chegar à região Oeste, onde se localiza o túmulo de Maria do Carmo.

O levantamento em fase final vai indicar os custos integrais do projeto e que participação poderá ter a prefeitura e outros apoiadores na iniciativa privada. A intenção é que, de forma gradativa, diversos outros projetos similares possam ser implantados, implantando túneis verdes em São Borja, a exemplo dos existentes em outras cidades. O ipê-roxo é a árvore-símbolo do município, mas as espécies a serem plantadas ainda passarão por definição.