Ivoti dá incentivos para empresas que chegam à cidade

Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico do município, a prefeitura de Ivoti vem concedendo incentivos fiscais às empresas que investem em novos negócios. A última empresa a receber os incentivos foi uma de estofados, que se instalou em Ivoti recentemente.

Dentre os benefícios da prefeitura está a isenção do pagamento de taxas de licenças e/ou vistorias previstas em leis municipais, participação do município nas despesas com aluguel de imóvel e auxílios, como ajuda no pagamento de transporte de materiais para a cidade ou questões relacionadas à infraestrutura.

Para receber os incentivos, a empresa se compromete a manter-se instalada no município pelo período de no mínimo cinco anos, a contar do encerramento do incentivo, aumentar a arrecadação fiscal, a partir do retorno de ICMS e manter o número de empregos, com mínimo das vagas para os munícipes de Ivoti, e criar novas vagas de trabalho no período de dois anos.