Projeto em Pelotas quer incentivar o uso de bicicletas e das ciclovias da cidade

A direção do Pelotas Parque Tecnológico recebeu da secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana o projeto denominado "Programa Inovação e Ensino no Pedal". A iniciativa integrará durante os próximos meses as ações de mobilidade da Ciclovia da Inovação, projeto promovido na cidade.

O programa possui eixos que abordam sugestões de campanhas educativas, de incentivo ao compartilhamento de bicicletas e ao financiamento para a compra de novas unidades. De acordo com a secretaria, o Mapeamento Bici Rotas e a sinalização das ciclovias pelo município são os principais objetivos do plano, que pretende interligar rotas de interesse turístico, tecnológico e educacional da cidade.

"Pensamos na possibilidade de ampliar o sistema cicloviário e incentivar parceiros a instalar bicicletários e paraciclos internos mais protegidos. É uma forma de entusiasmar a comunidade a utilizar as bicicletas e de incentivar a segurança para a utilização das ciclovias e ciclorrotas no município", destaca Flávio Ferreira, secretário de Gestão e Mobilidade. O programa também salienta as ações pertinentes ao Plano de Mobilidade Urbana Municipal, aprovado em 2019, integrando os processos junto à coordenação do Pelotas Parque.

A Ciclovia da Inovação é um projeto em conjunto com parceiros que visa consolidar Pelotas como um polo tecnológico com a primeira rota ligando o Pelotas Parque, Universidades, empresas e demais ambientes de inovação. O projeto deve beneficiar um público de cerca de 35 mil alunos universitários e técnicos de Pelotas, cerca de 4 mil servidores e usuários vinculados às universidades e o público em geral. Com objetivos ligados à promoção da saúde da população, a sustentabilidade ambiental e a mobilidade urbana, o projeto propõe fortalecer a marca de Pelotas como a cidade das ciclovias.