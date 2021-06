Gramado cria central para distribuição de alimentos

Todas as semanas, centenas de produtores rurais, responsáveis pelo fornecimento de alimentos para a merenda escolar, precisam percorrer longas distâncias e por vezes para fazer a entrega de uma quantidade pequena de itens. Pensando na praticidade e com o objetivo de deixar de onerar os fornecedores, a prefeitura de Gramado, por meio da secretaria da Agricultura, implantou a Central de Distribuição de Alimentos.

Segundo o secretário interino de Agricultura, Rafael Ronsoni, a ideia surgiu após ouvir os agricultores. "Ouvimos, arregaçamos as mangas e estamos trabalhando para facilitar a vida de nossos agricultores. Antes, eles precisavam fazer vários e vários quilômetros para entregar apenas um quilo de feijão, com a Central de Distribuição isso não vai mais ocorrer", disse.

Através de um sistema de rodízio, os agricultores farão as entregas uma vez por semana diretamente na secretaria da Agricultura e cada um será responsável por encaminhar ao destino final os alimentos. Com isso, determinado fornecedor que for para uma direção da cidade levará consigo os itens de outras propriedades rurais, assim, os estudantes terão acesso aos produtos e a logística será simplificada,

Presente na primeira entrega, o prefeito Nestor Tissot destacou a importância dessa ação. "Isso é apenas o começo, muitas outras novidades estão a caminho para os agricultores. Estamos empenhados em fortalecer o meio rural, seja com infraestrutura ou com incentivos para permanecer na colônia e reduzir o êxodo. Nossa Festa da Colônia está sendo projetada com muito carinho e nesse ano teremos muitas novidades, inclusive com a disponibilização de produtos que até então não tinha", destaca.