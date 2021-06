Prédio da antiga estação de trem de Canoas é reaberto ao público

Depois de revitalizada, a antiga estação de trem foi o primeiro espaço cultural reaberto para a comunidade na Semana de Canoas. A presidente da Casa do Poeta de Canoas, Maria Luci Cardoso Leite, recitou o poema Tributo a Canoas, do livro Canoas em poesias, crônicas e fotos. "Na cidade de Canoas eu nasci e me criei. Nesta cidade tão bela cresci e desabrochei. Aqui fiz muito amigos, estudei e casei (...)".

Além da poesia, a bailarina Mariza Gomes realizou uma performance de dança e cultura árabe no andar superior do prédio histórico. O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, o secretário municipal da Cultura, Pinheiro Neto e a primeira-dama, Thais Oliveira Pena, acompanharam a programação de reabertura. "Nossa ideia é dar vida aos espaços culturais de Canoas. Com todos os cuidados sanitários, queremos valorizar os artistas locais e fortalecer as diferentes linguagens culturais da cidade", salientou Pinheiro Neto.

A antiga estação de trem estava fechada desde março de 2020, início da pandemia da Covid-19. Durante a Semana de Canoas, também estão previstas a reabertura da Casa das Artes Villa Mimosa, Hangar Cultural no Guajuviras e da Praça CEU - Mahatma Gandhi.

Para quem desejar visitar o local, a equipe que trabalha na estação recebe grupos para visitas guiadas e mediadas às suas dependências, mediante agendamento prévio. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9 às 12h e das 13h às 18 horas.