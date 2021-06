Igrejinha abre espaço para pacientes recuperados da Covid-19

A cidade de Igrejinha conta agora com mais um serviço na área de saúde. O atendimento pós-Covid será realizado na Unidade Básica do Centro, por uma equipe multiprofissional.

O serviço é destinado a pacientes que passaram por internação em UTIs Covid ou leitos clínicos e que permanecem com sintomas, bem como para os pacientes monitorados que não chegaram a precisar de internação mas que apresentam complicações no pós-Covid. Para receber os atendimentos, após a alta dos pacientes, eles serão encaminhados para a Unidade de Saúde do Centro, onde são acolhidos e encaminhados para avaliação médica. Caso necessário, são realizados encaminhamentos para exames, prescrição de medicamentos e, de acordo com a gravidade do quadro clínico, é realizado o encaminhamento para um especialista ou para a reabilitação.