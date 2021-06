Obra de ampliação da UTI do hospital de Gravataí tem início

Uma das obras mais aguardadas no Hospital Dom João Becker, em Gravataí, teve início nessa segunda-feira (21). A nova UTI do hospital terá, em seis meses, a sua capacidade de atendimento 100% ampliada. A área física passará dos atuais 257 metros quadrados para 515m² e o número de leitos irá subir de 10 para 20 unidades.

A expectativa da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que administra o hospital, é de que a nova estrutura passe a funcionar em janeiro de 2022. Serão 18 leitos de internação, dois de isolamento e ambientes de apoio à enfermagem, além de nova estrutura para diálise. "Estamos prestes a vivenciar um marco histórico na saúde de Gravataí. Teremos um hospital com capacitação para alta complexidade em todas as especialidades", afirma o superintendente do Dom João Becker, Antônio Weston. A nova UTI irá funcionar no segundo pavimento e atender pacientes, tanto do Sistema Único de Saúde (SUS), quanto convênios e particulares.

A ampliação da UTI do Dom João Becker representa uma etapa fundamental do projeto da instituição de qualificar a assistência à população de Gravataí. "Esta ampliação está alinhada ao propósito de oferecer saúde de qualidade a todas às pessoas. E isso só é possível com a melhoria das estruturas de atendimento, que, ao proporcionarem mais conforto e segurança assistencial à população, também contribuem fortemente para o desempenho das atividades assistenciais de nossas equipes", afirma o diretor geral, Julio Matos.

A obra não deve impactar no atendimento da UTI atual. A assistência também não deverá ter modificações expressivas. Para a construção vão ser investidos, no total, cerca R$ 7 milhões . A nova UTI do Hospital Dom João Becker se viabilizou a partir do apoio da comunidade e do gestor público que entenderam a importância da obra, além de investimentos da própria Santa Casa.

Segundo o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, a qualidade no atendimento à saúde é uma prioridade. "A Santa Casa poderá sempre contar com o apoio da prefeitura. Nesta obra, de ampliação da UTI do Dom João Becker, estamos realizando por meio de convênio um aporte de cerca de R$ 3,8 milhões, ou seja, vamos bancar metade do valor de toda a obra, porque sabemos da necessidade dela para termos um melhor atendimento para a nossa comunidade", disse o prefeito.