Focos do mosquito da dengue seguem em alta em Caxias

O número de focos de mosquito Aedes aegypti segue crescente em Caxias do Sul. De acordo com a Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal da Saúde, já são 176 neste ano.

A diretora técnica da vigilância, Sandra Tonet, afirma qu, com o aumento de casos, o trabalho tem sido intensificado. Um dos principais indicativos é o comportamento da população. Ela relata que há casos em que os agentes de endemias encontram reincidência nos mesmos locais.

"Quando os agentes encontram focos pequenos, como em um balde com água parada em uma casa, eles já eliminam o foco. O proprietário recebe um termo de notificação. Quando o agente retorna, há casos em que encontra o mesmo foco, com água parada no objeto que havia sido removido. As pessoas não estão dando importância", lamenta Sandra.

No caso da reincidência, é emitido um auto de infração e vai para julgamento, gerando um processo administrativo. Se não houver mudança de comportamento, o cidadão pode ser multado em até R$ 361,70.

Há outra situação relevante com a qual a Vigilância tem lidado, que é o volume de pneus em via pública, consequentemente formando focos do Aedes aegypti. Somente nesse ano, o setor já recolheu 436 pneus. "Não temos a responsabilidade de fazer a coleta, mas com as visitas dos agentes de endemias, é crescente o volume de pneus", disse Sandra.