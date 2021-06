Erechim vai promover reunião para debater situação dos mananciais

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER) vai reunir, na quarta-feira (23), diversas lideranças e segmentos da sociedade para tratar de um assunto primordial para a agência, os mananciais que abastecem a cidade. Os assuntos que serão abordados serão canalizados para a revitalização e manutenção da barragem que abastece Erechim.

Nesse contexto, há a necessidade de avanço do Projeto Caleli, que atua na preservação dos rios e nascentes da bacia hidrográfica do município. A condução dos trabalhos será do geógrafo, Vanderlei Decian. "Sabemos que a água é o bem supremo para a nossa saúde. E nos últimos anos tem causado grande preocupação nos períodos de estiagem", explica o diretor administrativo-financeiro da agência, Edgar Radeski. Ele destaca que se não fosse a obra de transposição do Rio Cravo, Erechim teria ficado sem água na última estiagem, há dois anos