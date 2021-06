Passo Fundo cria novo espaço para atendimento de pacientes com a Covid-19

O Cais São Cristóvão, em Passo Fundo, está em processo de adaptação e funcionará como um centro intermediário de observação Covid-19 nos próximos dias. Como elemento necessário dessa transição, todos os profissionais que atuam na unidade passaram por um treinamento voltado ao controle de infecção.

O local, que foi a terceira unidade municipal estruturada para atendimento específico de pacientes com sintomas de Covid-19, foi escolhido para ser o centro intermediário de observação de pessoas que, com a confirmação da doença, aguardam leitos nos hospitais da cidade ou da região. Desde o dia 11 de junho, a unidade já não recebe mais pacientes para atendimento ambulatorial de triagem.

Devido ao aumento de casos e internações hospitalares por Covid-19, a prefeitura de Passo Fundo anunciou a implementação do centro intermediário. De acordo com a secretária de Saúde, Cristine Pilati, os 10 leitos disponibilizados na unidade serão o primeiro estágio de observação após atendimento nos Cais Petrópolis e Boqueirão e terão formato de enfermaria e observação. "Esses pacientes poderão aguardar uma vaga no hospital em melhores condições, contando com o suporte do Cais São Cristóvão, que funcionará durante 24 horas. Eles receberão atendimento médico, oxigênio caso necessário e serviços que não estão contemplados nas demais unidades de referência de Covid-19", pontua.

Cristine Pilati avalia que a ação reforçou os cuidados individuais de prevenção da Covid-19. "Todos esses profissionais estão enfrentando uma mudança na sua rotina de trabalho e, por isso, precisam dessas orientações. Neste momento, eles tiveram instruções sobre os métodos adequados de higienização, paramentação e manuseio dos equipamentos de proteção individual, fundamentais para evitar a contaminação", destacou.