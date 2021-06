Vinícolas familiares são inauguradas em Bento Gonçalves

Duas novas vinícolas familiares foram inauguradas em Bento Gonçalves. Os empreendimentos estão enquadrados na Lei do Vinho Colonial, que possibilita que o agricultor familiar registre a sua vinícola com CPF, sem a necessidade da criação da empresa. Atualmente, Bento conta com 10 vinícolas familiares registradas junto ao município.

A Casa Zottis e Videiras Carraro estão localizadas no Vale dos Vinhedos. O prefeito, Diogo Siqueira, destacou mais um importante passo junto aos produtores rurais do município. "Estamos incentivando cada vez mais, e precisamos, um degrau por vez aumentar o turismo, o enoturismo, e fazer com que Bento seja uma cidade cada vez melhor, com o belo trabalho de empreendedores do nosso município que faz o nome da cidade ir para o país inteiro. É a evolução da agricultura, da agroindústria e do turismo, por isso que a prefeitura está apoiando cada vez mais junto com a Emater e outras entidades esses pequenos empreendedores com suas agroindústrias familiares. São famílias que fazem um produto de extrema qualidade com muito suor e paixão", disse.