Praças de Esteio recebem brinquedos adaptados para crianças cadeirantes

Crianças que dependem de cadeira de rodas têm dois novos locais em Esteio para se divertir. Os playgrounds do canteiro central da avenida do Carnaval, no bairro Santo Inácio, e da Academia da Saúde do bairro Novo Esteio contam, agora, com gira-giras e balanços adaptados, que permitem a entrada dos equipamentos de mobilidade e possibilitam que os cadeirantes se divirtam junto com os demais usuários.

Os brinquedos foram entregues, em solenidades com a participação do prefeito Leonardo Pascoal. "Até o final do ano a gente deve ter cinco locais na cidade com esses equipamentos", adiantou o prefeito. "Essa é uma entrega importante, pois simboliza a maneira como a gente quer nossa cidade, que é uma cidade realmente para todos, inclusiva, disposta a acolher a todos. Que muitas crianças possam se divertir aqui neste espaço e que a comunidade possa nos ajudar a preservá-lo", solicitou.

O projeto de implantação dos brinquedos adaptados em playgrounds de Esteio tem a participação das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, que comprou os equipamentos, e de Obras e Serviços Urbanos responsável pela instalação e manutenção. Os demais pontos onde os equipamentos serão instalados nos próximos meses ainda serão definidos pela prefeitura.