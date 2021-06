Empresa em Gravataí cria programa para destinação de resíduos

A Bimbo Brasil, empresa especializada em pães, anunciou a finalização de seu programa Aterro Zero para sua fábrica localizada em Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul. O projeto começou a ser implementado em 2020, sendo a melhor solução para a destinação sustentável dos resíduos sem impactar o meio ambiente, trazendo benefícios tanto para a planta como para seu entorno.

A fábrica de Gravataí gera em média 84 toneladas de resíduos por mês, no entanto, 100% deles estão sendo transformados e utilizados através da prática da economia circular, afirmou Mário Escotero, diretor de Gestão de Pessoas, Comunicação, Jurídico e Assuntos Corporativos da Bimbo Brasil. Com isso, segundo eles, serão reduzidos os impactos ambientais e ajudamos a gerar mais empregos e renda na comunidade. Até o final de 2021, todas as fábricas da companhia no Brasil serão adaptadas.