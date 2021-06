Vias de acesso à praia do Cassino, em Rio Grande, são reabertas

A secretaria municipal do Cassino (SMC), em Rio Grande, realizou a reabertura das vias de acesso à orla da praia. As 13 vias foram fechadas no dia 2 de junho, após decreto que estabeleceu restrições de circulação da população como forma de enfrentamento à Covid-19.

Conforme o secretário Sandro Oliveira, a continuidade da permissão de acesso para veículos dependerá diretamente da conscientização da população. "A praia será reaberta e, para isso, é necessário que a população haja de maneira consciente. Não é permitido uso de cadeiras de praia no local, tampouco aglomerações. Para que a praia permaneça aberta para os veículos é preciso que a população faça sua parte", afirmou.

O decreto proíbe a permanência de pessoas em locais públicos como praças, parques, canteiros centrais e avenidas e/ou a orla da praia e, também, qualquer ato que gere aglomerações, independentemente do número de pessoas, sendo permitida apenas a circulação nesses locais. A prática de esportes coletivos em locais privados está autorizada desde que os protocolos, como a higienização dos equipamentos, agendamento prévio e intervalos regulares entre um grupo e outro sejam respeitadas.