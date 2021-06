Estrela revoga lei de cedência e retoma posse do antigo prédio da Polar

Cedida em 2018 para o foro da Comarca local, a prefeitura de Estrela retomou a posse do antigo prédio da Polar na cidade. Diante da ausência de prosseguimento da iniciativa por parte do então beneficiado, e a declarada falta de interesse em seu objetivo inicial, o Executivo demonstrou foco em sua retomada. Com isso, a prefeitura revogou a lei que cedia o espaço com a qual voltou a tomar posse do prédio que, entre outros objetivos, terá a fomentação e o desenvolvimento da cultura local e econômico.

O prefeito Elmar Schneider disse quais são os planos do município para o local. "Estamos juntos nesta caminhada para tornar o espaço da Polar um local de rico potencial cultural, econômico, educacional, gastronômico e esportivo. Neste sentido, com essa colaboração, posso afirmar que vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, pois Estrela tem muito potencial", salientou.