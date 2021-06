Estudantes das escolas públicas de Caxias do Sul poderão acessar biblioteca digital

Uma biblioteca digital disponível 24 horas é o que alunos da rede municipal de ensino de Caxias do Sul terão à disposição com a implantação de plataformas de leitura. A assinatura do contrato do serviço ocorreu na semana passada. O serviço será oferecido pelas empresas Árvore de Livros e Elefante Letrado e o valor aportado pelo município é de R$ 2.6 milhões. A implementação e customização do serviço ocorrerão em até 30 dias e a licença de software será pelo período de 12 meses.

Utilizando-se das novas tecnologias digitais que permitem o acesso e a visualização de conteúdo eletrônico em dispositivos variados, como computadores, notebooks, tablets e smartphones, a plataforma "Árvore de Livros" possibilita que uma biblioteca digital funcione durante as 24 horas por dia e que os alunos não precisem esperar na fila para pegar um determinado livro. Também permite o acompanhamento online dos estudantes pelos educadores, consolidando-se como ferramenta para professores, diretores e dirigentes da rede de ensino acompanharem o comportamento do leitor.

O serviço desta plataforma contém livros de todas as categorias, literatura e publicações de jornais e revistas. O acervo estará disponível para todas as faixas etárias de estudantes.

A plataforma de leitura digital Elefante Letrado possui acervo de literatura infantil com variados gêneros textuais de diversos autores. Além disso, permite a gravação da leitura dos estudantes. O acervo deverá ser organizado na plataforma por classificação que atenda aos diferentes níveis de desenvolvimento de alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.