Bagé vai fazer teste em pessoas com dose da Coronavac em atraso

Por conta desse atraso, a prefeitura de Bagé começou, durante o fim de semana, uma pesquisa inédita. De forma voluntária, serão testadas 50 pessoas antes e depois de receberem a segunda dose de Coronavac, com a testagem rápida e a que identifica os anticorpos. "Com isso estamos tentando dar uma resposta à principal dúvida da população, com relação à eficácia da vacina com atraso. Esta ação inovadora se dá, principalmente, por estarmos preocupados com os questionamentos relacionados à Coronavac", destacou Divaldo Lara, prefeito da cidade.

As pessoas testadas vão coletar um exame no ato da vacinação da segunda dose e, 30 dias depois, serão chamadas para repetir o teste. Com isso, a ideia é analisar algumas variáveis importantes, segundo a prefeitura, como o fato de se são detectados anticorpos neutralizantes, se está dando positivo na hora, se na primeira dose já desenvolveu defesa e se depois de fazer a segunda com este atraso será melhor a resposta imunológica.

A ação será iniciada neste sábado, pelo laboratório Bionálise de Bagé, em parceria com o Diagnóstico Brasil, um dos maiores laboratórios de apoio do país, que realiza mais de 15 milhões de exames/mês. Os voluntários serão selecionados no ginásio São Pedro, onde acontece a aplicação das vacinas contra o coronavírus, e o único requisito para participar da pesquisa é estar com a segunda dose da Coronavac atrasada e não ter tido Covid. Na cidade, o atraso varia de 60 a 80 dias e a testagem realizada será de cerca de 3,5% deste público específico.