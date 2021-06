Cristo Protetor de Encantado aumenta busca por cursos na cidade

A obra do Cristo Protetor, em Encantado , no Vale do Taquari, tem mobilizado diversos setores do município, especialmente os ligados ao turismo. Com uma unidade universitária na cidade, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) tem atuado em diversas iniciativas para apoiar a prefeitura no atendimento às demandas relacionadas ao setor de alimentos.

A Uergs oferta em Encantado cursos de graduação e de pós-graduação na cidade. Em razão disso, a universidade foi procurada pela prefeitura de Encantado em maio deste ano para ampliar a oferta de cursos de qualificação dos serviços de atendimento a turistas, que já estão visitando o município em razão da obra. "A obra do Cristo Protetor já vem atraindo turistas. O turismo tem potencial de estimular o desenvolvimento da região, nos aspectos econômicos e sociais, na medida que possibilita novas oportunidades aos empreendimentos locais, gerando empregos e renda e proporcionando melhoria na qualidade de vida da comunidade local", explica a professora da Uergs Eliane Kolchinski.

Nesse sentido, a Uergs apresentou à prefeitura um projeto com ações organizadas em 10 eixos: cursos de boas práticas de fabricação de alimentos, elaboração de manuais de boas práticas e procedimentos operacionais padronizados para profissionais que atuam na área de produção de alimentos; apoio na área de alimentos para pessoas com dietas especiais; apoio para legalização de novas agroindústrias; criação de rotas e trilhas de turismo rural; arranjo produtivo local (APL) das agroindústrias familiares; produção orgânica e "colhe, pague"; ponto de comercialização dos produtos da agricultura familiar; gestão ambiental; banco de sementes crioulas no Vale do Taquari; e organização de evento. Alguns já estão disponíveis, enquanto outros estão sendo estruturados.