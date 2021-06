ETE deve entrar em operação em Bento Gonçalves

Foi realizada uma reunião virtual entre a prefeitura de Bento Gonçalves e Corsan para tratar sobre a operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da bacia do Barracão. Com a conclusão da obra, cerca de 30% do esgoto doméstico do município será tratado, sendo operados 40 litros por segundo, atendendo aos bairros Santa Marta, Santo Antão, Santa Helena, Barracão, Imigrante e Fenavinho.

Para garantir o esgoto tratado, as residências deverão se ligar à rede coletora da ETE. Em virtude disso, a Corsan inicia nas próximas semanas a comunicação das comunidades e instituições beneficiadas pela rede. Os técnicos irão informar sobre a operação da rede; reforçar a importância da necessidade de fazer a ligação da rede domiciliar; alertar para as consequências da não efetivação da ligação; apresentar os benefícios do tratamento do esgoto; explicar como fazer a ligação; fornecer material informativo com todas as orientações repassadas na visita.

O secretário de Governo, Henrique Nuncio destacou que é um grande passo para tratamento do esgoto no município. "Estaremos acompanhando esse trabalho para que os moradores tenham o conhecimento da importância dessa ação", disse.

Em virtude do Sistema 3As de prevenção ao coronavírus, as visitas serão iniciadas nas próximas semanas pelas Ruas Silvio Freitas e Luis Zorrer. As equipes estarão identificadas com coletes da Corsan e equipamentos de proteção à Covid-19