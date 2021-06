Vale do Taquari cria grupo para valorizar negócios locais

Doze empresas dos ramos de alimentos e bebidas do Vale do Taquari participaram de reunião virtual, que teve como fim a implantação do Arranjo Produtivo Local (APL) do setor. A iniciativa é de grupo de empresários liderados pela Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) e Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari (CIC-VT), com apoio do Sebrae O grupo visa potencializar as empresas do setor, aumentar a produção e, dessa forma, fomentar a economia regional.

O APL é composto por um conjunto de empresas de um segmento produtivo, localizadas na mesma região, trabalhando de forma cooperada e sinérgica. O ato de constituição do Arranjo busca o reconhecimento, por parte do Estado, da importância do setor para a economia regional.

A ideia é reunir as demandas dos empresários para a elaboração de estudo e do plano estratégico para potencializar o desenvolvimento do setor. O passo seguinte é buscar o reconhecimento e a implementação de ações que estimulem o ambiente de negócios e promovam a competitividade de todos os participantes. Uma das possíveis ações é organizar cursos de qualificação para fomentar a cadeia produtiva na região.

A organização do APL, além dos benefícios fiscais, trará desenvolvimento de maneira geral, como treinamento de pessoal, participação em feiras e estruturação de novas tecnologias. O presidente da CIC-VT, Ivandro Carlos Rosa frisou que isso é uma forma de impulsionar o mercado regional. "Nós temos ciência do quanto somos organizados na área de alimentos, mas compreendemos que podemos avançar", afirmou.