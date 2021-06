Escola de Canela pinta escadaria em homenagem a escritores

A Escola Estadual de Ensino Médio Danton Corrêa Da Silva, de Canela, transformou sua escadaria, com 40 degraus, em uma obra de arte com muita cor, motivações e referências aos livros, além de homenagem a importantes autores gaúchos. A ideia foi trazida pela diretora Leandra dos Santos para transformar o local em um espaço diferenciado.

Ela conta que viu uma foto de uma escola no Líbano e teve a ideia de fazer o mesmo em Canela. Uma das professoras da escola, Nathalia Martins Vieira da Silva, é casada com o artista plástico cubano, Lázaro Loiser Sánchez Diego, que é radicado no Brasil e decidiu oferecer a pintura de forma voluntária para a escola e alunos.

O artista, após visitar o espaço há dois meses, viu o desafio e iniciou os trabalhos. A concepção partiu da criação de um desenho que remeteu a uma prateleira de livros com várias temáticas. Uma parte, com homenagem a escritores gaúchos consagrados como Mario Quintana, Lya Luft, Luis Fernando Veríssimo, Martha Medeiros, Paixão Cortes, entre outros.

O demais degraus receberam temas de incentivo social, educação, incentivo à reflexão dos alunos e incentivo para a leitura. A técnica usada foi pintura em óleo que garante maior longevidade da obra. Foram cerca de sete dias pintando a escadaria e fazendo cada detalhe com muito carinho, pensando nos alunos. A escola cedeu as cores primárias e o artista foi criando cores mais vivas que pudessem provocar impacto aos alunos e visitantes.

"Para mim foi um trabalho importante, social e presente para a comunidade. Esta obra reflete a importância da leitura para a vida, para fugir um pouco da internet e entrar neste mundo dos livros como símbolo de aprendizagem", conta o professor de 33 anos, que mora no Brasil há cinco anos e também foi professor de artes em Cuba.

Hoje a escola tem cerca de 300 alunos que estão indo para aulas de forma presencial, 3% do total. A professora Paula Postal Pacheco conta que os alunos se identificam com a obra e se sentiram valorizados. "Eles adoraram, cuidam da escada e a obra melhorou a auto estima de todos da comunidade escolar", disse.