Defensoria Pública passa a atender em Nova Petrópolis

A Defensoria Pública do Estado (DPE) está expandido cada vez mais os atendimentos em cidades do interior. Nesta semana, Nova Petrópolis, na serra gaúcha, passou a contar com os serviços da instituição. A DPE de Nova Petrópolis fica localizada na rua Frederico Michaelsen, 436, dentro do Fórum, no centro do município. Os atendimentos ocorrem das 9h às 12h e das 13h às 18h, de forma presencial.

"A Defensoria Pública precisa estar em todos os lugares, porque a necessidade das pessoas está em todos os lugares. Na primeira hora que abrimos, já tivemos um pedido para fornecimento de leito de UTI neonatal. Ao longo do dia, foram vários pedidos para fornecimento de medicação. O acesso à Justiça é muito mais do que apenas ingressar com uma ação", salientou a defensora pública Aline Langner Dal Ri, que passa a atuar na comarca.