Hospital de Bento Gonçalves faz testes de remédio contra a Covid-19

O Instituto Tacchini de Pesquisa em Saúde (ITPS) está recrutando pacientes com Covid-19 confirmado para a Fase 3 do estudo clínico com molnupiravir, um medicamento antiviral oral experimental que atua impedindo a replicação do vírus. O remédio teria potencial de ação em diversos vírus RNA, incluindo o SARS-CoV-2. O medicamento está sendo desenvolvido pela biofarmacêutica americana MSD, em colaboração com a Ridgeback Biotherapeutics.

O estudo ocorre simultaneamente em diversos outros países e, aqui no Brasil, está sendo disponibilizada em Bento Gonçalves e em outros cinco centros pelo país: três em São Paulo (dois na capital e um em São José do Rio Preto, no interior), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR).

Para participar, é necessário ter, no mínimo, 18 anos de idade, testado positivo para Covid-19 há menos de cinco dias, apresentar algum fator de risco para a doença como obesidade, diabetes, insuficiência renal crônica, câncer e doenças cardiológicas e não ter sido vacinado contra a doença. "Essa possível opção de tratamento é promissora, e muito nos honra estar sediando um estudo clínico desta magnitude na cidade", afirma Juliana Giacomazzi, gerente do ITPS.

Os interessados em participar podem entrar em contato com o ITPS pelo WhatsApp, através do número (54) 99237 1788 ou pelo e-mail [email protected] Por esses canais, serão fornecidas maiores informações e se o candidato é apto a participar do estudo.