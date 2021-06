Apenados em Santa Maria produzem mantas a partir de caixas de leite

Começou nesta semana a produção de mantas térmicas a partir de caixas de leite vazias, que serão doadas a moradores em situação de rua de Santa Maria. Quem confeccionará as peças serão os apenados do Presídio Regional, que já fazem oficinas de costura e receberam os materiais nesta quarta-feira (16)

A produção das mantas térmicas faz parte do projeto Oficina do Reciclar, do Lions Clube Santa Maria Dores, que a partir do protótipo desenvolvido pela ONG Acolher com Coração tem atraído diversas parcerias. Para a confecção das mantas térmicas, a prefeitura de Santa Maria já doou 150 cobertores em que as peças serão costuradas, tornando as cobertas mais eficientes contra o frio. A arrecadação de caixinhas de leite terá sequência com a produção também de outras peças como, por exemplo, esteiras que podem cobrir frestas de casas.

Por isso, o recolhimento de caixas de leite vazias será realizado de forma permanente, por meio de um processo educativo para orientar a comunidade em geral sobre o aproveitamento desse resíduo, já que o isolamento térmico obtido a partir do material pode ser aproveitado de diversas formas para aquecer o inverno de pessoas em vulnerabilidade social. Antes de entregar as caixas nas unidades, os doadores devem higienizá-las com água e sabão, cortá-las, retirando as partes superior e inferior, e separá-las por tamanho.

Pessoas interessadas em contribuir com a iniciativa podem levar as embalagens Tetra Pak vazias e higienizadas às Unidades Sesc (avenida Itaimbé, 66) e Senac (rua Professor Braga, 60). No último sábado de cada mês na avenida Medianeira em frente à Basílica, o material pode ser entregue à equipe do Lions Clube Santa Maria Dores.