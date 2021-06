Unidade de Pronto Atendimento de Santo Ângelo recebe placas fotovoltaicas

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Santo ângelo está recebendo a instalação de placas fotovoltaicas na cobertura do estacionamento, gerando economia no consumo de energia elétrica do local. O projeto é realizado em parceria com a Rio Grande Energia (RGE).

O investimento será de R$ 760 mil, com capacidade de geração de 92 KWp, promovendo cerca de 80% de redução na fatura de energia da UPA, que possui a média de R$ 7 mil mensais. As placas estão sendo instaladas no estacionamento e além de gerar energia servem de cobertura para os veículos de servidores e pacientes.

A captação fotovoltaica é baseada na utilização de painéis fotossensíveis que transformam a energia solar em energia elétrica. "É um projeto de sustentabilidade muito importante, não apenas reduzindo o consumo, mas também a emissão de poluentes. Estamos trabalhando para desenvolver projetos e parcerias focados no desenvolvimento sustentável", avaliou o prefeito, Jacques Barbosa.

A UPA conta com 15 leitos para atendimento de pacientes com casos leves de Covid. Somente no mês de maio, a unidade atendeu mais de 2,7 mil pessoas. O prefeito lembrou que a pandemia exigiu um esforço muito grande da administração para reforçar o atendimento, com material humano e equipamentos, amparando a comunidade. "A UPA tem estrutura de um 'mini hospital', prestando um serviço de extrema qualidade. Esse atendimento desafoga o Hospital Santo Ângelo, principalmente com os leitos para casos de Covid que estão instalados na Unidade", lembra