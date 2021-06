Hospital em Caxias do Sul reabre seis leitos de UTI

O Complexo Hospitalar Unimed Nordeste-RS, em Caxias do Sul, reabriu seis leitos de UTI devido ao aumento da demanda de pacientes Covid e de doenças de inverno. Com isso, o hospital dispõe, atualmente, de 68 leitos para terapia intensiva - a instituição já chegou a ter 78 leitos de UTI nos últimos meses. Atualmente, a taxa de ocupação tem sido, em média, de 90%.

"A pandemia está exigindo de nós uma movimentação diária constante. Todos os dias, precisamos rever número de leitos, equipamentos, medicamentos e equipes, a fim de podermos nos ajustar à realidade, que muda muito dia a dia. Para estarmos sempre prontos, não medimos esforços nem investimentos. Desde o começo da pandemia, até maio de 2021, investimos em torno de R$ 15 milhões, considerando estrutura, equipamentos, medicamentos e equipes", contabiliza o presidente da Unimed Nordeste-RS, Ronaldo Mattia.

O aumento de leitos à disposição no hospital exigiu a contratação de 200 novos profissionais, entre médicos e funcionários técnicos da linha de frente, que se revezam para atender exclusivamente os pacientes das internações clínicas em suas diferentes complexidades, nas 24 horas do dia, sete dias por semana, desde o início da pandemia. Além disso, foram criadas estruturas exclusivas para atendimentos a pacientes com sintomas de síndrome gripal em Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Farroupilha. "Apesar da alta ocupação, estamos conseguindo absorver este aumento de demanda", afirma o diretor-técnico do Complexo Hospitalar, Dr. Márcio Valin.