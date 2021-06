Canoas debate soluções para melhorar o transporte público

O secretário Francisco Nunes, da secretaria municipal de Transporte e Mobilidade de Canoas, participou de um encontro que debateu soluções para o transporte público da cidade. Ele ressaltou a importância de encontrar viabilidades para o transporte coletivo da cidade.

A secretária adjunta da Secretaria de Transportes, Letícia Xavier, apresentou um estudo que abordou uma série de informações de análises do transporte coletivo nos últimos 10 anos em Canoas. O material apresenta uma queda de 50% dos passageiros na utilização do sistema de transporte urbano na cidade. "Com a pandemia, agravou a queda dos passageiros. Esta queda trouxe grandes dificuldades ao setor. Estamos trabalhando muito para encontrar soluções", complementou Nunes.

O evento, que faz parte de uma série de ações que secretaria vêm realizando, visa implementar soluções inovadoras para o transporte público do município. Para apresentar propostas e projetos que estão dando certo em outras cidades, o encontro contou com a participação do especialista em mobilidade urbana ativa, Rodrigo Tortoriello, que trouxe exemplos de projetos de mobilidade e formas de financiamento no setor para desonerar e atrair mais passageiros ativos.