Áreas do interior de Bento Gonçalves devem integrar projeto que propõe georreferenciamento de locais

Um novo sistema, que consiste no endereçamento das edificações rurais através da marcação de seu ponto georreferenciado, está sendo estudado para ser implantado em propriedades do interior de Bento Gonçalves. Recentemente, a equipe das secretarias de Segurança, Agricultura e também a Coordenadoria de Tecnologia de Comunicação e Informação (CTEC) realizaram uma visita técnica à cidade de Chapecó, Santa Catarina, para conhecer a funcionalidade do sistema GPS Rural, que visa facilitar o atendimento de ocorrências nas áreas mais afastadas.

O GPS Rural é um sistema de georreferenciamento por satélite que funciona de forma offline, bastando apenas cadastrar as propriedades rurais. Esse procedimento garante a celeridade na prestação de socorro e salvamento como também o atendimento de ocorrências de furto e roubo na área rural. Cada propriedade rural também recebe uma placa de identificação com um código de cadastramento.

O secretário de administração e diretor da CTEC, Matheus Barbosa, destaca sobre a realização do projeto. "É uma iniciativa que visa, além de outros benefícios, levar ao cidadão do interior melhor acesso a serviços de segurança e saúde. O objetivo é dar celeridade no resguardo de vidas e patrimônios. Com essa ferramenta o socorro irá diretamente ao ponto, sem precisar parar e pedir informações, pois trabalhará com a precisão do georreferenciamento, conduzindo as viaturas até o local indicado", destaca.

O secretário de segurança, Paulo César de Carvalho, destacou também sobre a efetividade do projeto e a visita técnica realizada em Chapecó. "A visita teve como objetivo conhecer a funcionalidade do sistema GPS Rural. Esse procedimento garante a uma excelente prestação de socorro e salvamento, como também as ocorrências de furto e roubo nas áreas rurais, pela patrulha rural militar comunitária e a Guarda Civil Municipal", explicou.