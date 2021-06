Unisc pode ampliar presença no hospital de Venâncio Aires

Representantes da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) se reuniram com a presidência e a direção do Hospital São Sebastião Mártir (HSSM) para debater possibilidades de ampliar a atuação da Universidade junto a inúmeras frentes no HSSM. O principal objetivo é ofertar serviços que beneficiem a comunidade de Venâncio Aires, além de proporcionar um espaço de práticas de estágio e aprendizagem aos acadêmicos da Unisc, especialmente das áreas de saúde.

Entre as possibilidades de parceria apontadas, estão a implementação de laboratório de patologia, com estrutura para coletas; a parceria para oferta de novos serviços de imagem no município de Venâncio Aires; e a realização de estágios multiprofissionais no HSSM. A Residências Médica é outra oportunidade positiva tanto para o hospital quanto para a universidade. As áreas para atuação dos residentes seriam de Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia e Emergência.

No fim do encontro, as equipes se comprometeram a construir e avaliar propostas para a realização de residência médica e multiprofissional no HSSM, além das demais atividades sugeridas. Nos próximos dias, novas conversas vão ocorrer para dar continuidade às discussões.

Essa é mais uma parceria que está em desenvolvimento entre a Unisc e Venâncio Aires. Ambos anunciaram a instalação de uma incubadora tecnológica na semana passada. O objetivo é fomentar negócios locais.