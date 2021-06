Crescem os focos de mosquito da dengue em São Borja

A Vigilância em Saúde em São Borja afirmou que o município, nas últimas semanas, registrou crescimento na incidência de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue chikungunya, zika vírus e febre amarela. De janeiro até 5 de junho, já são 918 focos contabilizados.

A veterinária Janaina Leivas, responsável técnica pelas ações de monitoramento no setor, ressalta que, além dos fatores adversos em âmbito local, também segue a preocupação com o avanço da proliferação do mosquito em regiões próximas a São Borja. É o caso de áreas na fronteira com a Argentina e, ainda em municípios das Missões e no Noroeste gaúcho. "Além da grande disseminação do mosquito, temos no Estado o registro de óbitos e pessoas doentes", diz ela. Acrescenta que, este ano, além da dengue - sempre mais prevalente-, existe também o problema da febre Chikungunya. "Isso impõe a necessidade de a população redobrar ações de vigilância", recomenda Janaina.

"É indispensável reforçar o apelo para que a população, pelo menos uma vez na semana, revise depósitos de água parada, de lixo ou de materiais em decomposição, nos pátios e no ambiente doméstico", recomenda a técnica do Serviço de Vigilância em Saúde. Terrenos baldios, depósitos de sucatas e pneus velhos em situação de descarte também devem merecer atenção permanente. Janaina Leivas observa que a Saúde municipal mantêm em ação permanente sua equipe de agentes de endemias.

A secretária municipal de Saúde, Sabrina Loureiro, observa que a mesma atenção e preocupação dispensadas em relação à pandemia da Covid-19, precisam igualmente ocorrer em relação ao Aedes aegypti. Ela acrescenta que não custa lembrar que o mosquito é vetor para um número maior de patologias e que, dependendo do caso, elas podem ser letais" A secretária lembra que, como as pessoas estão mais tempo em casa em função da pandemia, dá para intensificar os cuidados de modo geral.

Para a segunda quinzena de agosto, o Ministério da Saúde deve confirmar a realização em todo o país de mais uma edição do LIRA. Trata-se de Levantamento de Índice Rápido para o Aedes e que terá a realização da terceira edição este ano.