Ivoti distribui adesivos para carros com placas do Mercosul

Implantado em novembro de 2019, a identificação dos veículos com placas do Mercosul dos residentes em Ivoti segue disponível para a comunidade. A intenção é fazer com que todos os veículos dos moradores estejam identificados, já que, com a implantação das placas no padrão Mercosul, não é mais possível saber de qual cidade pertence o automóvel.

Com a inscrição "Ivoti-RS", o material é numerado e pode ser retirado no departamento de trânsito localizado junto à secretaria de Obras, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h. É necessário apresentar um documento do veículo e do proprietário, além do comprovante de endereço.