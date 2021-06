A demora na entrega de materiais para a ponte sobre o Arroio Sonda, no bairro Empresa, em Taquara, atrasou o início da reconstrução. A ferragem necessária para a ponte chegou na semana passada e funcionários da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, Mobilidade e Trânsito estão realizando a armação necessária. No entanto, o tempo instável desde o início desta semana também atrapalhou a execução dos trabalhos na estrutura. A demolição da ponte ocorreu em abril, após constatação das secretarias de Obras e de Planejamento do risco que oferecia para os veículos que atravessavam pelo local. O secretário Bruno Cardoso explica que passado o trâmite da licitação para compra do material, houve uma demora significativa da entrega do pedido em razão de todo o setor industrial enfrentar a falta de matéria-prima no mercado.