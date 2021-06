Nova Petrópolis vai ampliar testagem de trabalhadores e ampliar a fiscalização

A secretaria municipal de Saúde e Assistência Social de Nova Petrópolis reforçará duas ações no combate à pandemia de Covid-19. A testagem será ampliada para trabalhadores de escolas, mercados e indústrias. Também haverá funcionários do município fazendo a fiscalização do isolamento em casas de pessoas com resultado positivo para a doença.

As medidas fazem parte do Plano de Ação elaborado pelos municípios da Amesne (Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste), em resposta ao sistema de "3As" do governo do Estado, e serão realizadas sem avisos prévios. "Nova Petrópolis já é um dos municípios da região com maior testagem, com quase 11 mil testes aplicados, o que representa mais de 50% da população. No entanto, a Amesne chegou à conclusão de que a ampliação da testagem é uma das formas de fazer frente ao atual momento, sem restringir atividades", afirma o vice-prefeito e secretário de Saúde, Martim Wissmann.

A ampliação da testagem se dará por amostragens junto a pessoas que trabalham em escolas, mercados e indústrias. Já as ações de verificação nas casas das pessoas com resultado positivo para a Covid-19 têm o objetivo de garantir o devido respeito ao isolamento. De acordo com Wissmann, quando a pessoa recebe o resultado positivo em um posto de saúde ou hospital, e não necessita de internação, ela é orientada pelo médico a ficar isolada em sua casa até estar curada.

"Essas pessoas inclusive assinam um termo, se comprometendo em não sair de casa. Mas isso não tem funcionado para todo mundo, visto que há vários relatos de pessoas positivas para a doença na rua. É, acima de tudo, uma questão de conscientização, mas quando ela não existe, passa a ser necessária uma ação mais contundente", afirma o secretário.