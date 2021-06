Hospital de Dois Irmãos investe R$ 163,8 mil na compra de equipamentos

A prefeitura de Dois Irmãos, através da secretaria de Saúde, adquiriu diversos equipamentos para a ala Covid-19 do Hospital São José. Foram adquiridas 12 bombas de infusão, nove monitores de sinais vitais, quatro oxímetros, quatro máscaras VNI e um monitor com capnógrafo. O total de investimento foi de R$ 163.887,00.

Segundo a secretária de Saúde, Aneliese Kich, os equipamentos são para melhor atender a comunidade de Dois Irmãos. "Neste momento, pedimos novamente compreensão dos dois-irmonenses para que mantenham os cuidados pra evitar a contaminação com o vírus", disse ela. O prefeito Jerri Meneghetti ressaltou que o investimento nos equipamento busca qualificar o tratamento e o atendimento aos contaminados do vírus. "Os equipamentos são medidas paliativas na luta contra o vírus e não resolvem o problema da contaminação. Pedimos para a comunidade manter as medidas de proteção", disse o prefeito