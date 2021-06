Presidente da Amturvales é reeleito até 2023

O presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), Leandro Arenhart, permanecerá à frente da entidade no biênio 2021-2023, tendo como vice-presidente Charles Rossner, de Teutônia. Arenhart foi reeleito em assembleia virtual, quando também ocorreu a leitura da ata de posse.

O presidente reeleito agradeceu a confiança e convocou os municípios associados e empreendedores a acreditarem no Vale do Taquari como um produto turístico único. "Temos o exemplo recente do Cristo Protetor. O Cristo está em Encantado, mas ele é do Vale do Taquari. Precisamos trabalhar juntos", destacou, lembrando que hoje a entidade tem 30 municípios associados. "Os municípios entenderam a importância do turismo, essa indústria limpa, e estão nos procurando para participar da entidade. Também nos chama a atenção, o crescimento das agências receptivas na nossa região, buscando trazer turistas para cá. Acho que temos ainda muito a crescer e convido todos a acreditarem no turismo, porque vale a pena", observou.