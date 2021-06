Empresa oferece pacotes voltados para pedidos de casamento em Gramado

Conhecida pelas belezas e por atrair centenas de milhares de turistas por ano, Gramado passa a contar com um novo produto para os casais apaixonados. A empresa de turismo Turistur aposta em colocar a cidade da serra gaúcha de vez na rota dos chamados destinos para casamentos.

Por ser um destino considerado romântico, a empresa vai proporcionar que os casais tenham a oportunidade de fazer o pedido oficial na cidade. O produto será oferecido aos pretendentes interessados em surpreender seu parceiro (a), durante o passeio na cidade. Inicialmente, serão oferecidas quatro opções para quem deseja viver essa experiência.

Os pedidos poderão ser feitos em locais, como o Castelo Saint Andrew, Lago Negro, no hotel onde o casal estiver hospedado - ou algum atrativo turístico de Gramado e Canela, e em uma projeção especial com o pedido nas paredes do Geo Museu. De acordo com o pacote, uma equipe vai providenciar detalhes para eternizar o momento do "sim".

"Gramado é uma das cidades mais românticas do Brasil e já recebeu, inclusive, vários prêmios neste nicho. Sempre tivemos um olhar especial para este segmento ajudando clientes apaixonados a realizar pedidos de casamentos inesquecíveis na nossa região. Devido a grande proximidade com os agentes de viagens pelo atendimento personalizado que prestamos, recebemos diversas solicitações para ajudar nesses pedidos, e agora conseguimos disponibilizar esse novo produto", explica o gerente comercial da Turistur, Samuel Kist.

Os valores variam entre R$ 780,00 e R$ 1.832,00, dependendo do local que for escolhido. A compra de pacotes pode ser feito diretamente pelo site da empresa.