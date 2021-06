UPA de Uruguaiana recebe quatro ventiladores mecânicos

A prefeitura de Uruguaiana fez a aquisição de quatro ventiladores mecânicos para tratamento de pacientes com problemas respiratórios. Os equipamentos foram destinados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e reforçarão o trabalho de assistência às pessoas com Covid-19 que chegam a unidade com necessidade de atendimento.

Até então, a UPA possuía dois respiradores de transporte. "A Unidade presta um importante trabalho de atendimento aos pacientes com sintomas de Covid-19 e suporte ao hospital Santa Casa de Uruguaiana. A intenção é ampliar e melhorar ainda mais esse atendimento", disse o prefeito Ronnie Mello. Atualmente, a UPA de Uruguaiana atende cerca de 120 pacientes por dia por diferentes sintomas.