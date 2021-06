Casa centenária em Taquara será agregada a projeto de novo prédio

O projeto de prédio em Taquara, cujo projeto tem 13 andares e 42 apartamentos, vai englobar a restauração de uma casa centenária que já existe no terreno. A incorporadora Irmãos Kunst vai fazer a reforma da casa e manter a estrutura original no projeto do Hill Taquara.

"Quando vimos a casa pensamos como agregá-la ao projeto sem destruí-la. Assim ela será o hall de entrada e outras áreas de lazer do empreendimento. Vamos reformar o telhado e remover algumas paredes internas preservando a estrutura e fachada que faz parte da cidade há tanto tempo", explica o arquiteto e diretor da empresa Gustavo Kunst.

A doutora em História e professora Dalva Reinheimer trabalha com preservação do patrimônio histórico há mais de 40 anos e conta que a casa faz parte de um conjunto urbano que representou o desenvolvimento da cidade no início do século XX. "É um testemunho desse momento do crescimento urbano de Taquara, quando a cidade era o polo do crescimento dessa região, uma referência urbana", explica a historiadora.

As obras do Hill Taquara iniciam nas próximas semanas, antes mesmo do pré-lançamento das vendas que acontece nos próximos dias. A construtora Construarte Engenharia e Construção será a empresa responsável pela obra.