Pelotas volta a adiar retomada das aulas presenciais

A volta às aulas, no sistema híbrido, nas escolas municipais de Pelotas deverá ocorrer somente no início do segundo semestre. A retomada das atividades, inicialmente para os alunos do Ensino Infantil e para os 1º e 2º anos do Ensino Fundamental,, mas devido ao agravamento da pandemia e à ampliação das medidas restritivas das últimas semanas, a prefeita Paula Mascarenhas resolveu adiar o retorno.