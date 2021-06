Parobé registra furto de 50 tampas de bueiro desde janeiro

Os furtos de tampas de bueiros já causam um prejuízo de cerca de R$ 15 mil aos cofres públicos apenas no início deste ano em Parobé. Em cinco meses, cerca de 50 tampas foram furtadas, sendo que cada uma custa ao município, em média, R$ 300,00. A prefeitura informa que os registros de furtos ocorrem em praticamente todas as regiões da cidade.

Segundo o prefeito Diego Picucha, além dos danos aos cofres públicos, a falta de tampas de bueiros nas ruas pode causar acidentes graves, como a queda de pessoas. "Pedimos que a comunidade ajude a denunciar, caso presencie algum furto, ligando para a Brigada Militar ou em contato conosco. Temos locais de reincidência, como um ponto no Centro da cidade onde, logo após repormos a tampa, já tivemos furtos mais três vezes seguidas. Pedimos que a comunidade nos auxilie na preservação do patrimônio público", pede Picucha.

Após os seguidos casos, a prefeitura está em contato com as forças de segurança do município, solicitando operações de fiscalização em estabelecimentos que eventualmente possam estar processando ou comercializando esses materiais furtados. Ainda tenta localizar os objetos, que podem ter sido furtados para serem revendidos.