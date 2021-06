Passeio de jardineira é a nova atração de Nova Petrópolis

Já está em operação em Nova Petrópolis o serviço de passeio panorâmico pela cidade, com um veículo do tipo jardineira. A operação é realizada através de uma parceria público-privada. Em troca, o parceiro do município irá manter uma central de informações turísticas na Praça das Flores.

Inicialmente, o serviço contemplará um trajeto de visitação na zona urbana de Nova Petrópolis, com início e término na Praça das Flores. O passeio tem duração de aproximadamente 40 minutos e leva o público aos principais atrativos turísticos da área central, oferecendo uma parada na Torre Medieval. Por conta da pandemia, os passeios estão sendo realizados com número reduzido de passageiros.

Para a sequência dos trabalhos, a empresa planeja a abertura de roteiros na zona rural. "Uma das opções que está em estudo é o trajeto que passa na região do Monte Malakoff, mas sabemos que o nosso município oferece diversas outras oportunidades, que certamente passarão a ser exploradas e potencializadas através do Tour Panorâmico", afirma o secretário de Turismo, Rodrigo Santos. Será de responsabilidade da empresa, também, o atendimento aos turistas. O serviço será oferecido em uma sala anexa à secretaria de Turismo. No mesmo local acontece a venda de ingressos para o tour. Tanto o serviço de passeio quanto a central de informações turísticas funcionam diariamente, das 8h às 18h.

O contrato experimental tem vigência de um ano. "O nosso turismo está ganhando duas vezes. Primeiro, com a oferta de mais uma bela atração aos visitantes de Nova Petrópolis. Depois, com implantação de uma central de informações funcionando na Praça das Flores", destaca o prefeito, Jorge Darlei Wolf.