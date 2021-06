Inadimplência no comércio de Lajeado volta a ter alta

A inadimplência no comércio de Lajeado segue o movimento observado nos últimos meses e continua em alta, alcançando a marca de 24,4%. Ao contabilizar 15.746 CPF's com restritivo junto ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), conforme informações obtidas pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado junto ao banco de dados da Boa Vista, o índice se aproxima dos 24,5% registrados em novembro último, quando se atingiu o maior patamar do segundo semestre de 2020.

Esse acréscimo no número de pessoas com contas atrasadas também se reflete na marca estadual, que estava em 27%, meio ponto percentual a mais do que há dois meses atrás. Quanto ao perfil dos inadimplentes no município, a maioria continua sendo homens (50,6%), na faixa etária dos 30 a 34 anos (16,5%) que recebem entre um e dois salários mínimos (55,1%). Já no RS, a maior concentração de devedores está nas mulheres (50,6%) idosas com mais de 65 anos (14,1%), cuja renda está entre um e dois salários (51,1%).