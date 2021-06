Hospital de Gravataí tem novo espaço de análise clínica

A Santa Casa de Misericórdia inaugurou o seu segundo espaço de análises junto ao Hospital Dom João Becker. No local, os gravataienses já podem realizar seus exames em uma área planejada para a melhor experiência do cliente.

Ao todo são 160 metros quadrados, localizados no térreo do Multicentros, ao lado do hospital, com três salas de coleta adulto e uma infantil, além de ampla recepção e ambiente adaptado para clientes com dificuldade de locomoção. No local é possível realizar coletas de sangue, urina e demais materiais biológicos com a comodidade das análises serem executadas na central analítica localizada no próprio hospital. "Essa estrutura vai dar ainda mais agilidade no resultado dos exames", comenta a gerente hospitalar, Louise Chagas.

Entre as comodidades, os pacientes têm, além de uma área planejada, coletas com sistema a vácuo e histórico dos três últimos exames. Os resultados podem ser acessados de maneira remota, tanto por pacientes, quanto pelos médicos solicitantes com total confidencialidade, sem a necessidade de se deslocar ao Multicentros.