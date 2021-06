Lojas Renner prepara abertura de filial em Torres no segundo semestre

As Lojas Renner preparam a abertura da terceira unidade no Litoral Norte. Depois de Capão de Canoa e Tramandaí, a cidade de Torres vai receber uma filial ainda em 2021.

A loja ficará no Vésta Shopping, que está sendo construído em um complexo multiuso, com residencial, comercial e 41 lojas, uma delas, a Renner. A inauguração está prevista para ocorrer em 16 de setembro, quando o empreendimento comercial também será aberto ao público. O letreiro já foi colocado e a loja já tem iluminação concluída. Informações como vagas de emprego ainda não foram confirmadas pela Renner, que projeta uma definição sobre o tema para o mês de agosto.

A gigante de vestuário será uma das âncoras do shopping, que terá 41 lojas. O complexo multiuso, localizado no Centro da cidade, na avenida Benjamin Constant, engloba operações, também, de escritórios e torre residencial. O empreendimento estava previsto para ser lançado em 2020, mas o atraso, por conta da pandemia, postergou a abertura para o mês de setembro. As demais lojas da operação ainda serão apresentadas.